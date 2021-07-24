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«Отступающая сверхдержава»: Пушков отреагировал на планы США вывести войска из Ирака

  /   Обновлено: 24 июля 2021 03:11
Политика
«Отступающая сверхдержава»: Пушков отреагировал на планы США вывести войска из Ирака
council.gov.ru  /  Пресс-служба Совета Федерации РФ

Москва, 24 июля. США стали «отступающей сверхдержавой», поскольку больше не могут обеспечить присутствие военного контингента сразу в нескольких странах. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

Как отметил член Совета Федерации, нынешний глава Белого дома Джо Байден действует по сценарию своего предшественника Дональда Трампа путем сокращения присутствия вооруженных сил на Среднем Востоке. Несмотря на то, что Вашингтон «не вытягивает» такого развития событий, он еще и не имеет прямых выгод от нахождения своих войск в этих странах.

«Этот тренд начался с Обамы и продолжается до сих пор. США сегодня — «отступающая сверхдержава»», — подчеркнул Пушков в соцсети.

Алексей Пушков также недавно подчеркнул, что США следует прекратить изображать «оскорбленную невинность». Такое заявление он сделал в ответ на слова представителя Пентагона Джона Кирби об испытаниях российской гиперзвуковой ракеты «Циркон».

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Алексей Пушков сша ирак
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