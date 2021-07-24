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Японский психиатр перечислил нежелательные для страдающих от депрессии продукты
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Японский психиатр перечислил нежелательные для страдающих от депрессии продукты
pixabay.com  /  RitaE

Токио, 24 июля. Толстый стейк входит в число продуктов, которые не стоит употреблять во время депрессии. Об этом рассказал японский психиатр Кенъя Миядзима.

Японский доктор признался, что раньше сам страдал от депрессии. Некоторые продукты, по его словам, могут привести к ухудшению психического состояния. К примеру, стоит отказаться от жирного стейка.

Тяжелая пища, по словам психиатра, негативно влияет на пищеварение. Тяжесть в животе не будет способствовать улучшению самочувствия при депрессии.

Миядзима также посоветовал не покупать готовые закуски из магазина. В них содержится много консервантов и различных вредных добавок, разрушительно воздействующих на кишечник, а потому повышающих уровень тревожности.

Белый сахар, рис и хлеб способны привести к резкому снижению уровня сахара в крови. Мозг, реагируя на это, выделяет адреналин. Из-за этого учащается сердцебиение и появляется раздражительность.

Депрессия, как ранее рассказал врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов, входит в число последствий коронавируса. Переболевшие COVID-19 также часто сталкиваются с бессонницей.

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