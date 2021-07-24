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Зеленский одобрил указ об углублении интеграции Украины в НАТО
Политика
Зеленский одобрил указ об углублении интеграции Украины в НАТО
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 24 июля. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ СНБО, которым вводятся в действие дополнительные меры по углублению интеграционных процессов в НАТО.

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение об углублении интеграции в Альянс еще 4 июня, однако подпись президента получил лишь сейчас. Документ был опубликован на официальном сайте главы государства.

Отмечается, что часть распоряжения является тайной и не подлежит огласке. Одобренное решение предусматривает, что все ветви государственной власти Украины начнут реформацию, которую, как отмечено на сайте Зеленского, «ожидает общество».

Зеленский также одобрил решение СНБО о вводе санкций против российской компании Wildberries. Под принятые ограничительные меры украинского правительства попали и основатели бренда.

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украина нато владимир зеленский
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