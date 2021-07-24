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Российское посольство отреагировало на инцидент с принадлежностью Крыма на сайте ОИ
Общество
Российское посольство отреагировало на инцидент с принадлежностью Крыма на сайте ОИ
Новостное агентство «Харьков».  /  Евгения Авраменко

Токио, 24 июля. Посольство России в Японии призвало МОК и оргкомитет «Токио-2020» исправить карту Украины, выставленную на официальном сайте, где полуостров Крым включен в состав страны.

Крымский полуостров является неотъемлемым субъектом России и вопрос относительно его территориальной принадлежности закрыт. Об этом дипведомство написало на своей странице в Facebook, отметив при этом необходимость исправить эту ошибку.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков высказался относительно решения МОК об исправлении карты Украины с Крымом на сайте Олимпийских игр. Представитель Кремля считает, что этот инцидент является поводом для действий.

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украина крым олимпиада карта
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