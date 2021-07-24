Украине предсказали тяжелые времена после сделки по «Северному потоку — 2»

Варшава, 24 июля. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и лидер США Джо Байден провели переговоры. Их общение по поводу «СП-2» оценил депутат Европарламента от партии «Право и справедливость» Богдан Жоньца.

Вашингтон и Берлин после почти недельных переговоров выпустили совместное коммюнике по газопроводу «СП-2». Они договорились: в случае попыток России «использовать энергию против Украины» ФРГ обязана ограничить российские экспортные возможности, в том числе на общеевропейском уровне. Также в документе прописаны меры помощи Украине в «энергетической трансформации». Кроме того, Германия подписалась выделить спецпосланника с фондом в 70 млн долларов для развития двухсторонних энергопроектов с Украиной. США же пообещали предпринять любые действия, чтобы Москва не использовала энергоносителей в «качестве оружия против Киева».

Жоньца назвал ситуацию с газопроводом драматичной. По его словам, на данный момент можно наблюдать образование сразу же нескольких союзов: американо-немецкий, немецко-китайский. Кроме того, точки соприкосновения образовываются у России и США. Байден верит, что РФ является нормальным партнером, демократической страной, с которой нужно сотрудничать.

Такой расклад разозлил польского депутата. Он уверен, что «Северный поток — 2» якобы политический проект, который подорвет безопасность Прибалтики. Особенно мрачным он видит будущее Киева. Если соглашение будет достигнуто, а проект завершен, то «соседом Варшавы вместо Украины станет Россия».

Украина, все еще не теряющая надежду на остановку строительства российского трубопровода, была крайне разочарована достигнутым соглашением. Глава МИД страны Дмитрий Кулеба выразил мнение, что соглашение между США и Германией не остановит Киев в борьбе против строительства «СП-2». Политик уверен, что соглашение — это еще «не конец истории», и у Киева «есть еще два тайма и серия пенальти».