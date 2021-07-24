Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 июля 03:30
03:29
Спорт
История противостояния Дзюбы и Карпина: что ждать от нового тренера сборной России
03:09
Происшествия
Экс-солистка «Миража» Суханкина потеряла обоих родителей из-за COVID-19
03:09
Политика
«Отступающая сверхдержава»: Пушков отреагировал на планы США вывести войска из Ирака
03:08
Общество
Японский психиатр перечислил нежелательные для страдающих от депрессии продукты
03:05
Политика
Зеленский одобрил указ об углублении интеграции Украины в НАТО
03:02
Общество
Российское посольство отреагировало на инцидент с принадлежностью Крыма на сайте ОИ
02:50
Спорт
Заявление о переносе соревнований по академической гребле на ОИ было вызвано сбоем
02:33
Спорт
Соревнования по академической гребле на ОИ перенесли из-за погодных условий
02:32
Политика
Украине предсказали тяжелые времена после сделки по «Северному потоку — 2»
02:26
Общество
«Наспех состряпанная провокация»: Захарова высказалась об инциденте с Навальным
Все новости

Украине предсказали тяжелые времена после сделки по «Северному потоку — 2»
Политика
Украине предсказали тяжелые времена после сделки по «Северному потоку — 2»
Федеральное агентство новостей

Варшава, 24 июля. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и лидер США Джо Байден провели переговоры. Их общение по поводу «СП-2» оценил депутат Европарламента от партии «Право и справедливость» Богдан Жоньца.

Вашингтон и Берлин после почти недельных переговоров выпустили совместное коммюнике по газопроводу «СП-2». Они договорились: в случае попыток России «использовать энергию против Украины» ФРГ обязана ограничить российские экспортные возможности, в том числе на общеевропейском уровне. Также в документе прописаны меры помощи Украине в «энергетической трансформации». Кроме того, Германия подписалась выделить спецпосланника с фондом в 70 млн долларов для развития двухсторонних энергопроектов с Украиной. США же пообещали предпринять любые действия, чтобы Москва не использовала энергоносителей в «качестве оружия против Киева».

Жоньца назвал ситуацию с газопроводом драматичной. По его словам, на данный момент можно наблюдать образование сразу же нескольких союзов: американо-немецкий, немецко-китайский. Кроме того, точки соприкосновения образовываются у России и США. Байден верит, что РФ является нормальным партнером, демократической страной, с которой нужно сотрудничать.

Такой расклад разозлил польского депутата. Он уверен, что «Северный поток — 2» якобы политический проект, который подорвет безопасность Прибалтики. Особенно мрачным он видит будущее Киева. Если соглашение будет достигнуто, а проект завершен, то «соседом Варшавы вместо Украины станет Россия».

Украина, все еще не теряющая надежду на остановку строительства российского трубопровода, была крайне разочарована достигнутым соглашением. Глава МИД страны Дмитрий Кулеба выразил мнение, что соглашение между США и Германией не остановит Киев в борьбе против строительства «СП-2». Политик уверен, что соглашение — это еще «не конец истории», и у Киева «есть еще два тайма и серия пенальти».

Вернуться назад

Все новости / Политика / Украине предсказали тяжелые времена после сделки по «Северному потоку — 2»
украина польша Северный поток — 2
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru