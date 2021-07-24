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«Наспех состряпанная провокация»: Захарова высказалась об инциденте с Навальным
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«Наспех состряпанная провокация»: Захарова высказалась об инциденте с Навальным
Общество
«Наспех состряпанная провокация»: Захарова высказалась об инциденте с Навальным
mid.ru  /  Министерство иностранных дел Российской Федерации

Москва, 24 июля. «Отравление» блогера Алексея Навального «шито белыми нитками». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она обратила внимание на подозрительный сценарий развития событий. У любого здравомыслящего человека должно возникнуть множество вопросов, связанных с историей Навального, говорится в обнародованном министерством комментарии.

«Вся эта, судя по всему, наспех состряпанная провокация евроатлантического «сообщества» настолько шита «белыми нитками», что при ближайшем рассмотрении у любого здравомыслящего человека возникает масса вопросов на предмет того, что же произошло с А. Навальным на самом деле», — говорится в сообщении.

Захарова обратилась к немецким коллегам и порекомендовала обнародовать видеоматериалы, на которых запечатлен сбор биопроб Навального в больнице. Представитель МИД объяснила, что без таких доказательств поверить в «отравление» блогера крайне трудно.

Алексея Навального арестовали по возвращении в Россию из Германии, где тот проходил лечение. Сейчас блогер содержится во владимирской исправительной колонии. Недавно он подал иск из-за недовольства действиями сотрудниками тюрьмы, которые не позволяют его представителям проносить технику.

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захарова навальный отравление
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