«Наспех состряпанная провокация»: Захарова высказалась об инциденте с Навальным

Москва, 24 июля. «Отравление» блогера Алексея Навального «шито белыми нитками». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она обратила внимание на подозрительный сценарий развития событий. У любого здравомыслящего человека должно возникнуть множество вопросов, связанных с историей Навального, говорится в обнародованном министерством комментарии.

«Вся эта, судя по всему, наспех состряпанная провокация евроатлантического «сообщества» настолько шита «белыми нитками», что при ближайшем рассмотрении у любого здравомыслящего человека возникает масса вопросов на предмет того, что же произошло с А. Навальным на самом деле», — говорится в сообщении.

Захарова обратилась к немецким коллегам и порекомендовала обнародовать видеоматериалы, на которых запечатлен сбор биопроб Навального в больнице. Представитель МИД объяснила, что без таких доказательств поверить в «отравление» блогера крайне трудно.

Алексея Навального арестовали по возвращении в Россию из Германии, где тот проходил лечение. Сейчас блогер содержится во владимирской исправительной колонии. Недавно он подал иск из-за недовольства действиями сотрудниками тюрьмы, которые не позволяют его представителям проносить технику.