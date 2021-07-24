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Газзаев обрадовался назначению Карпина на пост главного тренера сборной России
Спорт
Газзаев обрадовался назначению Карпина на пост главного тренера сборной России
Global Look Press  /  Alexander Wilf/Russian Look

Москва, 24 июля. Бывший наставник сборной России по футболу Валерий Газзаев рад, что национальную команду возглавил именно отечественный тренер. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

По словам Газзаева, РФС необходимо прекратить рассматривать зарубежные кандидатуры на пост главного тренера национальной сборной. Кроме того, он отметил, что предлагал на место наставника российских футболистов бывшего игрока ЦСКА, а ныне тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака.

«Сборную России всегда должен тренировать отечественный специалист, на то она и сборная России», — поделился Газзаев.

Валерий Карпин был назначен новым главным тренером сборной России в пятницу. Тренировки национальной команды он будет совмещать с работой в «Ростове».

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футбол Валерий Карпин Валерий Газзаев Сергей Семак сборная россии
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