Газзаев обрадовался назначению Карпина на пост главного тренера сборной России

Москва, 24 июля. Бывший наставник сборной России по футболу Валерий Газзаев рад, что национальную команду возглавил именно отечественный тренер. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

По словам Газзаева, РФС необходимо прекратить рассматривать зарубежные кандидатуры на пост главного тренера национальной сборной. Кроме того, он отметил, что предлагал на место наставника российских футболистов бывшего игрока ЦСКА, а ныне тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака.

«Сборную России всегда должен тренировать отечественный специалист, на то она и сборная России», — поделился Газзаев.

Валерий Карпин был назначен новым главным тренером сборной России в пятницу. Тренировки национальной команды он будет совмещать с работой в «Ростове».