Экономисты оценили очередное сокращение вложений России в американские бумаги

Вашингтон, 24 июля. Инвестиции РФ в американские государственные ценные бумаги вновь снизились. Эксперты уверены, это связано с санкционной политикой, а не с инвестиционной привлекательностью.

По данным минфина США, инвестиции России в американские госбумаги снизились с 3,957 млрд долларов в апреле до 3,805 млрд долларов в мае, продолжив тенденцию, которая стартовала с весны 2018 года. В апреле 2018 года уровень вложений России в американские госбумаги снизился с 96 млрд долларов до 48,7 млрд.

Научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Александр Зайцев в беседе с «Известиями» назвал рациональным сокращение вложений в американские активы на фоне российской-американской санкционной риторики и событий 2020 года, когда доллар обесценился ко всем валютам.

Алексей Ковалев, аналитик ФГ «Финам», добавил, что политику по управлению позицией России в казначейских облигациях США в ближайшей перспективе определяют несколько факторов: санкционная тема и тренд на дедолларизацию.

Эксперты считают, что «рост политической напряженности между странами привел к созданию ситуации, когда сокращение таких вложений является неизбежным». Однако, считают они, полностью выходить из казначейских облигаций США Россия не будет, поскольку определенный объем долларов необходим для поддержания торгового баланса между странами.

Ранее финансовый аналитик назвал главную опасность инвестиции в доллары. Он напомнил, что дедолларизация не запрещает сбережения в долларах или инвестиции в долларовые активы. Для курса валюты США, по словам экономиста, гораздо большую угрозу представляют массированные вливания денег. Администрация американского президента Джозефа Байдена инициирует такие мероприятия, что способствует росту государственного долга Соединенных Штатов, ухудшению платежного баланса и дефициту бюджета.