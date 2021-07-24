ЯНАО лидирует среди регионов Урала по расселению людей из аварийных домов

Салехард, 24 июля. Правительство Ямала за несколько лет перевыполнило план расселения людей из жилья, которое признано аварийным. Регион стал лидером среди субъектов УрФО.

Начиная с 2019 года, в регионе Арктики более 17 тысяч местных жителей получили новое жилье. Общий план расселения перевыполнен на 214%, сообщает госкорпорация «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Расселено более 268 тысяч квадратных метров жилья.

Успехи, которые были достигнуты в расселении, являются результатом слаженной и планомерной работы правительства ЯНАО. На данный момент власти рассчитывают удержать планку. Это непростая задача для Ямала, так как в регионе наблюдаются высокие темпы признания жилья ветхим и аварийным, передает «Север-пресс».

Недавно власти региона отчитались еще об одном достижении. По данным пресс-службы губернатора, более трех тысяч подростков сумели найти временную подработку на лето. Заработная плата при этом будет достигать 30 тысяч рублей.