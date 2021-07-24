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ЯНАО лидирует среди регионов Урала по расселению людей из аварийных домов
Общество
ЯНАО лидирует среди регионов Урала по расселению людей из аварийных домов
Пресс-служба ОНФ

Салехард, 24 июля. Правительство Ямала за несколько лет перевыполнило план расселения людей из жилья, которое признано аварийным. Регион стал лидером среди субъектов УрФО.

Начиная с 2019 года, в регионе Арктики более 17 тысяч местных жителей получили новое жилье. Общий план расселения перевыполнен на 214%, сообщает госкорпорация «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Расселено более 268 тысяч квадратных метров жилья.

Успехи, которые были достигнуты в расселении, являются результатом слаженной и планомерной работы правительства ЯНАО. На данный момент власти рассчитывают удержать планку. Это непростая задача для Ямала, так как в регионе наблюдаются высокие темпы признания жилья ветхим и аварийным, передает «Север-пресс».

Недавно власти региона отчитались еще об одном достижении. По данным пресс-службы губернатора, более трех тысяч подростков сумели найти временную подработку на лето. Заработная плата при этом будет достигать 30 тысяч рублей.

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