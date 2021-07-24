Форвардом «Зенита» Азмуном заинтересовались два европейских клуба

Санкт-Петербург, 24 июля. Иранский нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун попал в сферу интересов немецкого клуба «Байер» и итальянской «Ромы».

За трансфер футболиста «Байер» готов заплатить 18 миллионов евро. На это указал на своей странице в социальной сети Twitter журналист телеканала Sky Sport Italia Фабрицио Романо.

Азмун выступает за «Зенит» с 2019 года. За это время вместе с петербургским клубом он трижды выиграл чемпионат России. В минувшем сезоне иранский форвард забил 19 голов и записал на свой счет шесть голевых передач.

Журналисты недавно спросили Азмуна, собирается ли он перейти из «Зенита» в другую команду в ближайшем будущем. Тот ответил отрицательно.