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Соревнования по академической гребле на ОИ перенесли из-за погодных условий

  /   Обновлено: 24 июля 2021 02:51
Спорт
Соревнования по академической гребле на ОИ перенесли из-за погодных условий
Федеральное агентство новостей  /  Игорь Веретин

Токио, 24 июля. Заезды в академической гребле на летних Олимпийских играх в Токио перенесены по причине неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили на сайте оргкомитета Олимпиады.

Квалификационные состязания должны были пройти в ночь на субботу. Известно, что обновленные даты соревнований будут объявлены руководством Игр позже.

Летние Олимпийские игры начались 23 июля и продлятся до 8 августа. Олимпиада должна была пройти еще год назад, однако спортивное событие пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.

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