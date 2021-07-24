Соревнования по академической гребле на ОИ перенесли из-за погодных условий

Токио, 24 июля. Заезды в академической гребле на летних Олимпийских играх в Токио перенесены по причине неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили на сайте оргкомитета Олимпиады.

Квалификационные состязания должны были пройти в ночь на субботу. Известно, что обновленные даты соревнований будут объявлены руководством Игр позже.

Летние Олимпийские игры начались 23 июля и продлятся до 8 августа. Олимпиада должна была пройти еще год назад, однако спортивное событие пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.