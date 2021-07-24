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Власти украинского Львова завершили демонтаж монумента славы Советской армии
Происшествия
Власти украинского Львова завершили демонтаж монумента славы Советской армии
Федеральное агентство новостей  /  Илья Свердлов

Львов, 24 июля. Монумент славы Советской армии полностью снесли во Львове. Он него оставались две фигуры, которые в итоге были демонтированы.

Монумент располагался по улице Стрийской. Львовские власти приняли решение о сносе стелы весной 2019 года. На днях были демонтированы оставшиеся элементы монумента, среди которых фигуры советского воина и Родины-матери. Все демонтированные фигуры перевезли в так называемый музей «Территория террора».

Об установке демонтированного Монумента славы в музее «Территория террора» впервые написал депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский. Однако украинцы остались недовольны таким шагом и высказали свое негодование по этому поводу в соцсетях.

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