Первые 11 комплектов наград разыграют на ОИ в Токио 24 июля

Токио, 24 июля. Олимпийские игры начались в Токио. В первый день соревнований, 24 июля, будут разыграны 11 комплектов наград, за которые будут бороться и россияне.

Российские спортсмены смогут завоевать медали в фехтовании и дзюдо. Фехтовальщики выиграли максимальное число олимпийских квот, поэтому будут бороться за награды во всех дисциплинах. В каждой из них выступят по три спортсмена из РФ, передает ТАСС.

Высокие шансы завоевать медали у дзюдоистов из России. Команда стала лидером европейского рейтинга, а спортсмены получили лицензии во всех 14 весовых категориях. Спортсмены продемонстрируют свои способности в мужской командной шоссейной велогонке. Протяженность трассы составит 234 км.

Кроме велогонки, фехтования и дзюдо, российские спортсмены выступят в групповом этапе бадминтона в рамках Олимпийских игр. Владимир Иванов и Иван Созонов сразятся с Кимом Аструпом и Андерсом Расмуссеном из Дании.