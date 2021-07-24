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Стал известен размер зарплаты штаба Карпина в сборной России по футболу
Спорт
Стал известен размер зарплаты штаба Карпина в сборной России по футболу
ТАСС  /  Романенко Эрик

Москва, 24 июля. Новый наставник сборной России по футболу Валерий Карпин и его тренерский штаб в сумме заработают не менее 700 тысяч евро. Об этом сообщили два источника в РФС.

Примечательно, что Карпин и его команда на всех будут зарабатывать в несколько раз меньше, чем зарабатывал экс-тренер национальной сборной Станислав Черчесов на одного. Однако, штаб нового наставника может поднять свой доход бонусами, которые прилагаются за успехи в «достижении турнирных целей».

«Они сами согласились на те условия, которые были предложены РФС. На весь штаб согласно контракту они заработают менее €700 тыс. на всех», — передал источник РБК.

РФС сообщил о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России 23 июля. Кроме работы с национальной командой он также продолжит тренировать клуб «Ростов».

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