Стал известен размер зарплаты штаба Карпина в сборной России по футболу

Москва, 24 июля. Новый наставник сборной России по футболу Валерий Карпин и его тренерский штаб в сумме заработают не менее 700 тысяч евро. Об этом сообщили два источника в РФС.

Примечательно, что Карпин и его команда на всех будут зарабатывать в несколько раз меньше, чем зарабатывал экс-тренер национальной сборной Станислав Черчесов на одного. Однако, штаб нового наставника может поднять свой доход бонусами, которые прилагаются за успехи в «достижении турнирных целей».

«Они сами согласились на те условия, которые были предложены РФС. На весь штаб согласно контракту они заработают менее €700 тыс. на всех», — передал источник РБК.

РФС сообщил о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России 23 июля. Кроме работы с национальной командой он также продолжит тренировать клуб «Ростов».