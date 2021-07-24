Актер Сергей Безруков стал отцом пятерых детей

Москва, 24 июля. Режиссер Анна Матисон родила пятого ребенка актеру Сергею Безрукову. Новость о радостном пополнении написал сам артист в своих социальных сетях.

Матисон родила сына, которого назвали Василием. Для 47-летнего актера малыш станет пятым ребенком. Безруков поблагодарил супругу за нового наследника и добавил, что находился рядом с женой во время родов.

«Анечка родила мне сына Василия! Ура! Нас стало больше! Спасибо тебе, родная моя! Я был рядом», — написал он в Instagram.

Актер сопроводил сообщение снимком, на котором он запечатлен на фоне больничной палаты. Позади него лежит Матисон, нежно обнимающая новорожденного сына.

Безруков и Матисон состоят в браке с 2016 года и воспитывают теперь уже троих совместных детей. У актера также есть внебрачные сын и дочь, матерью которых является актриса Кристина Смирнова.

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