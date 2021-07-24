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Американские диетологи назвали пять мешающих похудению напитков
Общество
Американские диетологи назвали пять мешающих похудению напитков
pixabay.com

Вашингтон, 24 июля. Некоторые люди, желающие избавиться от лишнего веса, контролируют качество употребляемой пищи, но игнорируют напитки, которые они пьют.

Всего один коктейль может добавить до 500 лишних килокалорий к суточному рациону. Первую строчку вредных напитков для худеющих заняли соки с большим содержанием сахара и лишенные клетчатки, передает издание Eat This, Not That!.

Стоит опасаться и алкогольных коктейлей, эти напитки лучше заменить низкоуглеводным пивом или экстра-брютом. Диетологи посоветовали ограничиться одним-двумя бокалами в день. Газированные напитки, в том числе малокалорийные, лучше исключить из рациона. Последние содержат искусственные подсластители и усиливают тягу к вкусностям.

Желающим привести в форму фигуру лучше не добавлять в кофе ароматизированные высококалорийные сливки, заменив их на несладкое ванильное миндальное или овсяное молоко. Сладкие спортивные напитки занимают пятую строчку в рейтинге нежелательных коктейлей во время диеты.

Американские специалисты ранее назвали средиземноморскую диету наиболее эффективной. Такое питание снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и помогает выработать правильные пищевые привычки.

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