Ученые нашли причину тяжелого осложнения после COVID-19 у детей

Москва, 24 июля. Ученые нашли связь между тяжелым течением коронавируса, приводящем к мультисистемному воспалительному синдрому у детей, и непереносимостью глютена.

Как сообщают «Известия», исследование проводили американские ученые, включая специалистов из Гарварда. Они пытались выяснить, почему у некоторых детей после COVID-19 развивается чрезвычайно редкое, но серьезное осложнение. Речь идет о мультисистемном воспалительном синдроме у детей (MIS-C).

Симптомами являются высокая температура, боль в животе, рвота, диарея, сыпь и сильная усталость. Гипервоспалительная реакция и «цитокиновый шторм», наблюдаемые при MIS-C, могут привести к обширным повреждениям сердца, печени и других органов.

Во время обследования специалисты обратили внимание, что у детей с мультивоспалением вирус продолжал какое-то время определяться в кишечнике. Выяснилось, что вирусные частицы SARS-CoV-2 из ЖКТ попадают в кровоток, вызывая гипервоспалительный иммунный ответ, характерный для MIS-C.

Вскоре ученые предложили и способ терапии мультивоспалительного синдрома с помощью препарата, который применяют при целиакии (непереносимости глютена): он блокирует зонулин (белок, синтезируемый в клетках кишечника и печени, который обратимо регулирует кишечную проницаемость). Первые результаты были очень эффективными. Сейчас исследователи хотят получить разрешение на клинические испытания.

Ранее сообщалось, что группа нейробиологов из Сан-Диего установила способ проникновения коронавируса в мозг человека. По их данным, COVID-19 поражает перициты, которые защищают клетки крови от внешнего влияния. Затем инфекция атакует астроциты и организм в целом. Это также является причиной того, что после COVID-19 у пациентов случается тромбоз. Чаще всего он приводит к инсультам.