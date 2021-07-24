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Политолог Матвейчев сравнил требования Киева по «СП-2» с комариным писком

  /   Обновлено: 24 июля 2021 01:22
Политика
Политолог Матвейчев сравнил требования Киева по «СП-2» с комариным писком
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Киев, 24 июля. Требования Украины по поводу газопровода «Северный поток — 2» можно сравнить с комариным писком. Об этом заявил политолог Олег Матвейчев.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина озвучила требования к Западу по «СП-2». Она заявила о сохранении транзита газа через территорию страны, а Киев должен получить гарантии. Эти слова, по мнению экс-советника Администрации Президента РФ, не будут услышаны, передает Общественная Служба Новостей.

«Если Европа услышит эти «предъявы», то им перестанут оказывать помощь и они без нее сдохнут. Воспринимать эти требования как какие-то серьезные для США или Европы — нельзя. Это как комариный писк, который звучит непонятно откуда и который можно игнорировать», — заявил Матвейчев.

По словам политолога, Украина многие годы существует за счет Европы. Он вспомнил анекдот про олигарха и водителя. Последний заявил, что будет брать большую часть денег себе. Требующих от Запада гарантий Матвейчев счел глупыми и нелепыми людьми.

Политическая сделка между США и Германией по вопросу «Северного потока — 2» получила поддержку Берлина и Москвы. Среди недовольных остались Варшава и Киев. По мнению экономиста Андрея Лободы, поверившая Европе Украина осталась брошена на произвол судьбы.

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украина Киев матвейчев требования Северный поток — 2 сп2
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