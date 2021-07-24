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Россия запускает прерванные из-за COVID-19 полеты в Чехию и Францию
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Россия запускает прерванные из-за COVID-19 полеты в Чехию и Францию
wikipedia.org  /  Pavel Adzhigildaev / CC BY-SA 3.0

Москва, 24 июля. Авиасообщение между Россией, Чехией и Францией возобновляется с 24 июля. Вылететь в Париж, Ниццу и Прагу можно из Москвы и Санкт-Петербурга.

Россия увеличит количество рейсов в ряд стран с 24 июля. Наращивается число регулярных рейсов. Из Санкт-Петербурга до Вены и Брюсселя можно летать дважды в неделю, из Москвы в Софию, Варну и Бургас по семь раз в неделю. По этим же направлениям из Северной столицы — по четыре раза в неделю.

Начиная с 9 августа, у россиян появится возможность вылететь еще в три страны. Восстанавливается авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией, сообщили на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

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франция авиасообщение чехия
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