Жена Карпина поддержала решение мужа стать главным тренером сборной России

Ростов-на-Дону, 24 июля. Дарья Карпина призналась, что положительно отнеслась к новости о назначении своего мужа на пост главного тренера сборной России.

Валерий Карпин до 31 декабря нынешнего года будет совмещать должность наставника ФК «Ростов» с работой в национальной команде. Дарья заявила, что узнала об этом только в пятницу, 23 июля. Новость ее не шокировала, потому что глобальных перемен в их совместной жизни не произойдет.

«Мои эмоции: рада за мужа. Главное, чтобы ему было хорошо и комфортно. Раз согласился, значит, его выбор. И любой выбор я поддержу», — подчеркнула жена Карпина в интервью Sport24.

О решении Карпина совмещать работу в двух командах ранее высказался спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Он призвал тренера уволиться из «Ростова».