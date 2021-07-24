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Роза Сябитова подсказала россиянкам способ проверить мужчину на наличие супруги
Общество
Роза Сябитова подсказала россиянкам способ проверить мужчину на наличие супруги
instagram.com  /  @syabitova_roza

Москва, 24 июля. Главная телесваха страны Роза Сябитова призналась, что у нее в паспорте нет штампов о браке и детях, несмотря на то, что она дважды была замужем.

Ведущая передачи «Давай поженимся!» на своей странице в Instagram решила обсудить новость о том, что теперь в России отметки в паспорте о браке и детях стали необязательными. По словам Сябитовой, когда она меняла паспорт, ей «было лень сходить в ЗАГС, чтобы сделать пометку о детях и замужествах».

«По моему документу получается, что у меня нет детей, и замуж я не выходила», — отметила Сябитова.

Телеведущая добавила, что ей всегда было достаточно поспрашивать мужчину о жизни, чтобы понять, женат он или нет. К примеру, если избранник не может назначить свидание в выходные дни или в отпуск, то очевидно, что он женат.

Сама Сябитова была замужем дважды, причем второго мужа нашла на передаче «Давай поженимся!». От первого брака у нее остались двое взрослых детей.

Подписчики телесвахи активно подключились к обсуждению паспортного новшества. Как выяснилось, многие из них не поддерживают эту инициативу.

«А если, не дай бог, что-то с ребенком, тоже родителей не допустят (в больницу — Прим. ФАН), если нет штампа. Как доказать, что этот ребенок — твой? Бежать днк сдавать?» — пишет в комментариев один из фолловеров.

«Ой, сейчас все мужчины будут, как куры, на метр от дома и уже ничьи, без отметки в паспорте многие пустятся в пляс, как мыши, когда кошка дома», — добавила другая.

«Я считаю, что отмена штампов это очередной шаг к разрушению института семьи. А отсюда недалеко и к более глобальным изменениям жизни! Просто диву даешься, кому это выгодно?» — негодует подписчица.

Как сообщалось ранее, штампы о регистрации брака, разводе и детях до 14 лет будут ставить в российские паспорта по желанию. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Обязательными остались сведения о регистрации и данные о воинской обязанности.

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брак паспорт сябитова
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