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Слетавший в космос Безос останется без звания астронавта
Общество
Слетавший в космос Безос останется без звания астронавта
wikipedia.org  /  James Duncan Davidson/CC BY 2.0

Вашингтон, 24 июля. Миллиардер Джефф Безос, совершивший недавно полет в космос, не сможет получить звание астронавта, согласно новым критериям Федерального управления гражданской авиации США.

В новых правилах сказано, что астронавтом не может являться космический турист. Для получения этого звания нужно быть членом экипажа и выполнять определенные задачи во время полета в космос.

Корабль Blue Origin, на котором миллиардер летал в космос, управлялся с Земли. Безос в связи с этим не сможет называться астронавтом, потому что был обычным пассажиром.

Член палаты представителей от Демократической партии США Александрия Окасио-Кортес ранее раскритиковала полет в космос основателя компании Amazon. Безоса она обвинила в создании плохих условий для работников.

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