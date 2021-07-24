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Британские ученые приступили к исследованию нового штамма коронавируса

  /   Обновлено: 24 июля 2021 00:31
Общество
Британские ученые приступили к исследованию нового штамма коронавируса
dvfu.ru

Лондон, 24 июля. Новый штамм коронавируса изучают ученые Управления здравоохранения Великобритании. Мутации присвоен код B.1.621, сообщает The Independent.

Новая мутация, по сообщениям специалистов, не обладает специфическими признаками. Она не отягчает течение болезни и не снижает эффективность вакцин. Сейчас в Великобритании обнаружено 16 подтвержденных случаев заражения штаммом B.1.621, передает британское издание.

Большинство случаев заболевания связывают с поездками за рубеж. Пока доказательств передачи B.1.621 в Великобритании не зафиксировано. Ученые проводят лабораторное тестирование для понимания, как штаммы влияют на поведение коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения назвала штамм коронавируса, который будет «доминирующим» на ближайшие месяцы. Речь идет о дельта-варианте. Он уже идентифицирован почти во всех странах Европы.

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