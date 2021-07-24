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Билан объяснил, почему ему тяжело работать с Лазаревым
Шоу-бизнес
Билан объяснил, почему ему тяжело работать с Лазаревым
ТАСС  /  Прокофьев Вячеслав

Москва, 24 июля. Российские поп-музыканты Дима Билан и Сергей Лазарев неоднократно выступали вместе. Однако Билан неожиданно признался, что ему тяжело работать с коллегой.

Причина, правда, совсем не в творческих разногласиях, а в том, что Билану и Лазареву слишком весело друг с другом. Об этом на своей странице в Instagram сообщил победитель Евровидения-2008.

«Работаем с Сергеем. Каждый пишет свое произведение на своем этаже. Иначе бы ржали всю сессию — так всегда происходит, когда встречаемся где-то», — сообщил Билан в соцсети.

В качестве доказательства он опубликовал совместный снимок из студии, на котором друзья, обнявшись, вовсю хохочут.

В сторис Билан выложил видео, как заходит к своему другу в студию. Как выяснилось, скоро поклонников ждет сюрприз: музыканты вновь выступят вместе. При этом Билан исполнит песню Лазарева, а Лазарев — Билана.

Последний клип Билана, премьера которого состоялась пару месяцев назад, вызвал неоднозначные оценки поклонников. Клип на песню «Она моя» снял режиссер Константин Богомолов. «Картина» является отсылкой к «Семнадцати мгновениям весны»: центральной сценой стала встреча лирического героя со своей избранницей в кафе.

Многие зрители отметили удачную работу Богомолова и актерскую игру Билана. С другой стороны, появление актрисы Екатерины Давыдовой вызвало весьма однозначные оценки: поклонники певца посчитали, что девушка со столь неестественно большими губами смотрится в кадре фальшиво.

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Все новости / Шоу-бизнес / Билан объяснил, почему ему тяжело работать с Лазаревым
Сергей Лазарев дима билан лазарев билан
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