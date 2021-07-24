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МЧС России: эвакуировать людей в Сочи не нужно
Происшествия
МЧС России: эвакуировать людей в Сочи не нужно
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Сочи, 24 июля. Общая эвакуация населения из-за частичного подтопления улиц в Сочи на данный момент не требуется. Об этом заявили в региональном управлении МЧС России.

Результатом выпадения сильных осадков в городе Сочи подтопило ФАД А-147 в поселке Хоста. В данный момент силами экстренных служб было организовано реверсивное автомобильное движение.

МЧС уточняет, что в превентивных целях запустили сирено-речевые устройства, с помощью которых будут оповещать население. Дальнейшая информация еще уточняется.

Властями Сочи уже мобилизованы все силы, чтобы защитить население и городскую инфраструктуру от разлива рек и их последствий. В связи с ЧС в регионе работает оперативный штаб.

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