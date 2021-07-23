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Экс-игрок сборной России Глушаков назвал Карпина человеком с харизмой
Спорт
Экс-игрок сборной России Глушаков назвал Карпина человеком с харизмой
Global Look Press  /  Stupnikov Alexander/spartak.com

Москва, 23 июля. Новый главный тренер сборной России является очень харизматичным человеком. Об этом заявил футболист Денис Глушаков, комментируя назначение Валерия Карпина.

Глушаков работал с Карпиным в «Спартаке», когда тот был наставником московского клуба. Сборной России, по его мнению, он должен помочь, передает РЕН ТВ.

«Он человек с харизмой и для сборной должен помочь. С ним я работал, он же меня забирал из «Локомотива» в «Спартак»», — подчеркнул капитан футбольного клуба «Химки».

Новость о назначении Карпина новым главным тренером сборной России появилась в пятницу вечером, 23 июля. Экс-наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела назвал это событие «сильным ходом РФС». С работой в «Ростове» и национальной команде, по его мнению, Карпин справится.

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футбол глушаков сборная россии карпин
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