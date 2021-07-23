Экстренные службы развернули оперативный штаб в Сочи из-за непогоды

Сочи, 23 июля. Власти Сочи мобилизовали все силы для защиты населения и городской инфраструктуры от разлива рек и их последствий. В связи с ЧС в регионе работает оперативный штаб.

Специалисты наблюдают локальный подъем уровня воды в реках Западный Дагомыс, Кудепста, Хоста и Мацеста. Сотрудники МЧС дежурят на всех реках территории Большого Сочи, готовые в случае необходимости оказать помощь жителям.

Сейчас ливень прекратился, уровень воды в реках постепенно снижается. Сиренно-речевые установки для экстренного оповещения граждан остаются включенными. Оперативный штаб продолжает свою круглосуточную работу.

Жителей сочинского курорта в Хостинском районе ранее предупредили о возможной эвакуации из-за непогоды и выхода рек из берегов. Спасатели не получали заявлений о чрезвычайных происшествиях.