Россия увеличит число авиаперелетов в САР и Египет

Москва, 24 июля. РФ начиная с 9 августа увеличит количество авиарейсов в сирийский город Дамаск и египетские Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Об этом сообщает оперштаб.

Известно, что дальнейшее увеличение числа перелетов из российской столицы в Сирийскую Арабскую Республику и Египет также будет рассматриваться. Однако решение будет принято по итогам визита делегации России в Египет.

Оперштаб также принял решение об увеличении авиаперелетов между Российской Федерацией и Белоруссией. Число рейсов Москва — Минск достигнет 20 в неделю.