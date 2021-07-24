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Россия увеличит число авиаперелетов в САР и Египет
Общество
Россия увеличит число авиаперелетов в САР и Египет
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 24 июля. РФ начиная с 9 августа увеличит количество авиарейсов в сирийский город Дамаск и египетские Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Об этом сообщает оперштаб.

Известно, что дальнейшее увеличение числа перелетов из российской столицы в Сирийскую Арабскую Республику и Египет также будет рассматриваться. Однако решение будет принято по итогам визита делегации России в Египет.

Оперштаб также принял решение об увеличении авиаперелетов между Российской Федерацией и Белоруссией. Число рейсов Москва — Минск достигнет 20 в неделю.

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