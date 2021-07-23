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Петржела призвал Карпина закопать конфликт с Дзюбой

  /   Обновлено: 23 июля 2021 23:18
Спорт
Петржела призвал Карпина закопать конфликт с Дзюбой
fc-zenit.ru  /  Пресс-служба ФК «Зенит»

Москва, 23 июля. Российский футбольный союз (РФС) сделал сильный ход, назначив Валерия Карпина на пост главного тренера сборной. Об этом заявил экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела.

Карпину, по словам Петржелы, нужно дать шанс себя проявить. Проблем с совмещением работы в «Ростове» возникнуть не должно, потому что речь идет об опытном специалисте. К тому же РФС перестраховался, заключив контракт до конца нынешнего года.

Петржела также прокомментировал конфликт Карпина с нападающим сборной России Артемом Дзюбой. Подобные ситуации в футболе, по его словам, являются нормальной практикой.

«Карпин обязан вызвать Дзюбу в сборную России, чтобы закопать конфликт. Затем тренер решит — подходит Дзюба для его игровой модели или нет», — подчеркнул бывший тренер «Зенита» в беседе с «Чемпионатом».

Пианист Денис Мацуев ранее поддержал решение Карпина, не уходить из «Ростова». Бросать команду на старте нового сезона чемпионата России было бы неправильно, добавил музыкант.

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футбол дзюба сборная россии карпин Петржела
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