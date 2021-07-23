Петржела призвал Карпина закопать конфликт с Дзюбой

Москва, 23 июля. Российский футбольный союз (РФС) сделал сильный ход, назначив Валерия Карпина на пост главного тренера сборной. Об этом заявил экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела.

Карпину, по словам Петржелы, нужно дать шанс себя проявить. Проблем с совмещением работы в «Ростове» возникнуть не должно, потому что речь идет об опытном специалисте. К тому же РФС перестраховался, заключив контракт до конца нынешнего года.

Петржела также прокомментировал конфликт Карпина с нападающим сборной России Артемом Дзюбой. Подобные ситуации в футболе, по его словам, являются нормальной практикой.

«Карпин обязан вызвать Дзюбу в сборную России, чтобы закопать конфликт. Затем тренер решит — подходит Дзюба для его игровой модели или нет», — подчеркнул бывший тренер «Зенита» в беседе с «Чемпионатом».

Пианист Денис Мацуев ранее поддержал решение Карпина, не уходить из «Ростова». Бросать команду на старте нового сезона чемпионата России было бы неправильно, добавил музыкант.