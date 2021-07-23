«На костылях»: Асмус улетела работать на тропический остров с травмой ноги

Москва, 23 июля. Актриса Кристина Асмус получила разрыв связок в четырех местах. Однако травма ноги не стала препятствием для звезды фильма «Текст», и она отправилась на съемки в другую страну.

В начале июля актриса напугала поклонников, опубликовав в соцсети снимок из больницы в окружении капельниц и с гипсом на левой ноге. Актриса упала с лестницы в собственном загородном доме из-за того, что второпях собиралась на репетицию. Уже на лестнице она схватила телефон, чтобы проверить, не приехало ли такси — и оступилась.

Как выяснилось, для актрисы травма ноги не преграда. Асмус отправилась сниматься за границу на костылях.

«Несмотря на то, что я на костылях с разрывом четырех связок. Несмотря на то, что все закрыто и сейчас тут сезон дождей и ураганов… мы на Шри-Ланке! На съемках выстраданного фильма «Булки», который мы снимаем уже 1,5 года. Про этот фильм у меня спрашивают так же часто, как про фильм «Текст». Так что буду рассказывать о процессе», — сообщила Асмус на своей странице в Instagram.

На фотографии актриса позирует в аэропорту вместе со своей дочкой. Асмус держится на костылях, а ее левая нога все еще в гипсе.

Подписчики одновременно и встревожились за здоровье любимицы, и поразились ее трудовому энтузиазму. В комментариях они оставили слова поддержки с пожеланиями скорейшего выздоровления.

«Скорейшего выздоровления. Это и есть преданность делу — работать, будучи травмированной», — пишет один из поклонников.

«Кристиночка, выздоравливай. Главное здоровье. Кристина, будь аккуратна», — пожелала другая.

«Ждем сторис и постов! А главное — здоровья тебе, красавица наша! И душевной гармонии!» — отметил фолловер.

Ранее человек из окружения Асмус признался, что у Кристины сейчас нет отношений, они живут вдвоем с дочкой Настей, но мужчины постоянно крутятся возле нее. По его словам, актриса давно и безответно влюблена в одного человека, поэтому и не заводит новых романов.