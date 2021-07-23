Россия возобновит авиасообщение с тремя странами с 9 августа

Москва, 23 июля. Россия восстановит авиасообщение с тремя странами с 9 августа. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Начиная с 9 августа 2021 года, жители России смогут вылететь в Бахрейн, Доминикану и Молдавию. Рейсы будут осуществляться из Москвы в Манаму, Пунта-Кану, Ла-Роману, Пуэрто-Плату и Кишинев, говорится в сообщении оперштаба.

«По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение о возобновлении на взаимной основе с 9 августа 2021 года регулярного сообщения», — отмечено в заявлении регулятора.

Россияне смогут чаще летать в Австрию, Болгарию, Бельгию, Грецию, Венгрию, Ливан, Хорватию и Эфиопию с 24 июля. Соответствующее решение приняли на заседании оперативного штаба. Его провела вице-премьер РФ Татьяна Голикова.