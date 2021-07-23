Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 июля 00:30
00:28
Шоу-бизнес
Билан объяснил, почему ему тяжело работать с Лазаревым
00:24
Общество
Россия увеличит число авиаперелетов в САР и Египет
00:22
Происшествия
МЧС России: эвакуировать людей в Сочи не нужно
00:02
Общество
Психолог объяснила, почему женщины терпят побои и оскорбления
23:45
Происшествия
Экстренные службы развернули оперативный штаб в Сочи из-за непогоды
23:42
Спорт
Экс-игрок сборной России Глушаков назвал Карпина человеком с харизмой
23:34
Общество
Россия возобновит авиасообщение с тремя странами с 9 августа
23:18
Спорт
Петржела призвал Карпина закопать конфликт с Дзюбой
23:13
Шоу-бизнес
«На костылях»: Асмус улетела работать на тропический остров с травмой ноги
23:06
Происшествия
Жителей и гостей Сочи предупредили о возможной эвакуации
Все новости

Россия возобновит авиасообщение с тремя странами с 9 августа

  /   Обновлено: 23 июля 2021 23:34
Общество
Россия возобновит авиасообщение с тремя странами с 9 августа
pixabay.com

Москва, 23 июля. Россия восстановит авиасообщение с тремя странами с 9 августа. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Начиная с 9 августа 2021 года, жители России смогут вылететь в Бахрейн, Доминикану и Молдавию. Рейсы будут осуществляться из Москвы в Манаму, Пунта-Кану, Ла-Роману, Пуэрто-Плату и Кишинев, говорится в сообщении оперштаба.

«По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение о возобновлении на взаимной основе с 9 августа 2021 года регулярного сообщения», — отмечено в заявлении регулятора.

Россияне смогут чаще летать в Австрию, Болгарию, Бельгию, Грецию, Венгрию, Ливан, Хорватию и Эфиопию с 24 июля. Соответствующее решение приняли на заседании оперативного штаба. Его провела вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Россия возобновит авиасообщение с тремя странами с 9 августа
самолет авиасообщение оперативный штаб
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru