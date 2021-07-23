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Мацуев поддержал желание Карпина работать на две команды
Спорт
Мацуев поддержал желание Карпина работать на две команды
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 23 июля. Новый главный тренер сборной России Валерий Карпин поступил правильно, не уйдя из «Ростова», заявил известный российский музыкант Денис Мацуев.

Пианист напомнил про ситуацию с Леонидом Слуцким, который в 2016 году совмещал работу в двух командах — сборной России и ЦСКА. Тогда это закончилось, по его словам, не очень хорошо.

«Я уверен, что Карпин сам настоял на том, что сейчас невозможно покинуть клуб, так как уже сегодня стартовал чемпионат России, бросать свою команду это, конечно, неправильно. В этом отношении он поступил правильно, другой вопрос — что из этого получится», — подчеркнул Мацуев в беседе с ТАСС.

Контракт нового главного тренера сборной с РФС действует до 31 декабря 2021 года с возможностью продления. Карпин, комментируя новость о своем назначении, пообещал сделать все возможное для выхода российских футболистов на чемпионат мира в Катаре.

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