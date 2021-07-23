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Павел Табаков объяснил, почему скрывает информацию о своей единственной дочери
Шоу-бизнес
Павел Табаков объяснил, почему скрывает информацию о своей единственной дочери
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 23 июля. Актер Павел Табаков впервые решил поговорить о личной жизни и объяснить, почему скрывает информацию о своей дочери и ее матери.

Артист стал отцом в августе 2020 года. Дочь Мию ему подарила давняя возлюбленная Софья Синицина. Для поклонников новость стала неожиданностью, ведь Табаков редко говорит о своей личной жизни, а о ребенке и вовсе молчал до сих пор. О рождении внучки сообщила мать Табакова, актриса Марина Зудина в соцсетях.

Говоря о том, почему все это время он не комментировал информацию о рождении дочки, Павел подчеркнул, что «личная жизнь на то и личная, чтобы не делиться ею со всем миром».

«Конечно, я готов, что что-то обо мне станет известно, но что говорить, если эта ситуация очень сложная для всех — мы дружим, но не живем вместе», — заявил актер в интервью «АиФ».

Табаков подчеркнул, что для него крайне важно, чтобы его оценивали по работам, а не каким-либо скандалам. В качестве идеального примера он привел трехкратного обладателя «Оскара» актера Дэниела Дэй-Льюиса, о жизни которого мало что известно, но которого ценят именно по его ролям.

Ранее Зудина рассказала о личной жизни своего сына Павла. По ее словам, 25-летний сын театрального мэтра стал настоящим ловеласом. Недавно Табакова заметили в компании пиарщицы, которая занимается организацией мероприятий для актеров. Именно на такой вечеринке молодой артист познакомился с этой девушкой, и теперь они вместе прогуливаются по ночной Москве.

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актер шоу-бизнес зудина павел табаков
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