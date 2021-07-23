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Обильные дожди стали следствием выхода из берегов реки Дагомыс в Сочи
Происшествия
Обильные дожди стали следствием выхода из берегов реки Дагомыс в Сочи
пресс-служба администрации Сочи

Сочи, 23 июля. Река Дагомыс в Лазаревском районе Сочи вышла из берегов из-за сильных ливней. Однако заявлений о ЧП не поступало, сообщили в местных экстренных службах.

Сообщалось, что эвакуация людей не потребовалась. Однако в Хостинском районе Сочи два человека обратились за помощью к спасателям, поскольку не могли покинуть «островок» в русле реки Мацеста.

«Река Дагомыс вышла из берегов, но не сильно», — поделились спасатели.

По словам очевидцев, в Лазаревском районе Сочи локально подтопило улицы. Также водные потоки наблюдаются и на автодорогах.

Тем временем серьезные наводнения накрыли Китай. Власти Чжэнчжоу из-за сильного потопа были вынуждены эвакуировать 200 тысяч жителей.

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