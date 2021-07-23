Депутат Рады Верещук назвала цену «Северного потока — 2» для Украины

Киев, 23 июля. Ценой компенсации за убытки по «Северному потоку — 2» для Украины является принятие страны в ряды НАТО. Об этом заявила депутат Верховной рады Ирина Верещук.

Парламент Швеции в данный момент всерьез обсуждает изменение нейтралитета страны и вступление в НАТО вместе с Украиной. Об этом Верещук сообщили члены Украинского альянса в скандинавской стране.

Депутат Рады уверена, что политики европейских стран поприветствуют такое решение. Также она указала, что получение плана действий по членству Украины в Альянсе будет большой победой.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что в сделке США и ФРГ по «Северному потоку — 2» для Украины нет никаких плюсов. Дипломат считает, что страна якобы пострадает от открытия газопровода.