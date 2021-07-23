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Оперштаб: число рейсов России с Белоруссией увеличится с 1 августа
Общество
Оперштаб: число рейсов России с Белоруссией увеличится с 1 августа
pixabay.com

Москва, 23 июля. Россия увеличит количество рейсов с Белоруссией с 1 августа 2021 года. По маршруту Москва — Минск их станет до 20 в неделю, сообщили в оперштабе.

Всего принято решение увеличить три маршрута. Так, количество рейсов Москва — Минск достигнет 20 в неделю, Сочи — Минск и Краснодар — Минск с частотой три рейса в неделю на каждом маршруте, говорится в документе.

«Оперативным штабом принято решение об увеличении с 1 августа 2021 года количества регулярных рейсов на взаимной основе в Республику Беларусь», — отмечено в тексте сообщения.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом разрешил России увеличить число рейсов в восемь стран. Самолеты начнут чаще курсировать в Австрию, Болгарию, Бельгию, Грецию, Венгрию, Ливан, Хорватию и Эфиопию с 24 июля.

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