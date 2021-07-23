Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 июля 22:59
22:57
Общество
Оперштаб: число рейсов России с Белоруссией увеличится с 1 августа
22:52
Политика
Депутат Рады Верещук назвала цену «Северного потока — 2» для Украины
22:48
Шоу-бизнес
Павел Табаков объяснил, почему скрывает информацию о своей единственной дочери
22:46
Происшествия
Обильные дожди стали следствием выхода из берегов реки Дагомыс в Сочи
22:17
Спорт
Команда нового тренера сборной России Карпина проиграла «Динамо» в первом туре РПЛ
22:15
Шоу-бизнес
«Есть улучшения»: менеджер МакSим сообщила первые хорошие новости
22:13
Происшествия
Прокуратура начала проверку по факту гибели 13-летнего мальчика в Боровичах
22:09
Политика
МИД России назвал дату новой консультации с США по контролю над вооружениями
22:05
Общество
РФПИ ускорит поставки российской вакцины «Спутник V» в Аргентину
22:01
Общество
Калининградцы сняли на видео смерч над Балтийским морем
Все новости

«Есть улучшения»: менеджер МакSим сообщила первые хорошие новости
Шоу-бизнес
«Есть улучшения»: менеджер МакSим сообщила первые хорошие новости
Global Look Press  /  Alexander Keltik/Russian Look

Москва, 23 июля. Состояние певицы Марины Максимовой (более известной как МакSим) стало лучше, сообщила ее менеджер Маргарита Соколова.

На своей странице в Instagram она уточнила, что лежит в одной с певицей больнице. Информация о состоянии здоровья МакSим, которая появляется в последнее время, «не является достоверной».

«Могу точно сказать. У Марины есть улучшения. Занимается ей звездный состав докторов. Отличные условия. Суперсовременное оборудование. Нет никакого сомнения, что все будет хорошо. Да, есть проблемы с легкими, они есть у всех у кого COVID-19 задел легкие, да, есть сбои в организме, при таком тяжелом течение заболевания это неизбежно», — сообщила Соколова.

По словам менеджера артистки, сейчас можно однозначно сказать, что Марина «двигается в сторону улучшения». Впереди еще много работы, лечение и восстановление будут длительными. Успокаивая поклонников певицы, Соколова добавила, что МакSим получает лечение высокого качества, все лекарства есть в нужном количестве, артистка находится под постоянным наблюдением.

Днем ранее журналисты не на шутку напугали фанатов певицы. Врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин проанализировал последний снимок компьютерной томографии МакSим, который каким-то образом попал журналистам. Врач сообщил, что полученные данные свидетельствуют о разрушении легких.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / «Есть улучшения»: менеджер МакSим сообщила первые хорошие новости
макsим коронавирус COVID-19
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru