«Есть улучшения»: менеджер МакSим сообщила первые хорошие новости

Москва, 23 июля. Состояние певицы Марины Максимовой (более известной как МакSим) стало лучше, сообщила ее менеджер Маргарита Соколова.

На своей странице в Instagram она уточнила, что лежит в одной с певицей больнице. Информация о состоянии здоровья МакSим, которая появляется в последнее время, «не является достоверной».

«Могу точно сказать. У Марины есть улучшения. Занимается ей звездный состав докторов. Отличные условия. Суперсовременное оборудование. Нет никакого сомнения, что все будет хорошо. Да, есть проблемы с легкими, они есть у всех у кого COVID-19 задел легкие, да, есть сбои в организме, при таком тяжелом течение заболевания это неизбежно», — сообщила Соколова.

По словам менеджера артистки, сейчас можно однозначно сказать, что Марина «двигается в сторону улучшения». Впереди еще много работы, лечение и восстановление будут длительными. Успокаивая поклонников певицы, Соколова добавила, что МакSим получает лечение высокого качества, все лекарства есть в нужном количестве, артистка находится под постоянным наблюдением.

Днем ранее журналисты не на шутку напугали фанатов певицы. Врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин проанализировал последний снимок компьютерной томографии МакSим, который каким-то образом попал журналистам. Врач сообщил, что полученные данные свидетельствуют о разрушении легких.