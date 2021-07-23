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РФПИ ускорит поставки российской вакцины «Спутник V» в Аргентину

  /   Обновлено: 23 июля 2021 22:09
Общество
РФПИ ускорит поставки российской вакцины «Спутник V» в Аргентину
Global Look Press  /  Thiago Prudencio/Keystone Press Agency

Буэнос-Айрес, 23 июля. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и минздрав Аргентины договорились ускорить поставки вакцины «Спутник V» на территорию страны.

Аргентинские власти выразили стремление в продолжении поставок препарата российского производства. Сейчас минздрав страны ведет активную работу с РФПИ по этому вопросу, говорится из совместного заявления сторон.

«Сегодня мы подтверждаем нашу совместную работу по обеспечению и ускорению поставок вакцины «Спутник V» в Аргентину», — уточнили в РФПИ.

В Кремле ранее прокомментировали задержку поставок второго компонента «Спутника V» в Аргентину. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российская сторона активно решает эту проблему, о срыве экспорта препарата речь не идет.

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аргентина рфпи Спутник V
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