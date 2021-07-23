Команда нового тренера сборной России Карпина проиграла «Динамо» в первом туре РПЛ

Ростов-на-Дону, 23 июля. Подопечные главного тренера сборной России Валерия Карпина проиграли московскому «Динамо» в матче открытия РПЛ. Встреча проходила на домашнем поле «Ростова».

Счет был открыт на 20-й минуте полузащитником Арсеном Захаряном. Следующим автором гола стал нападающий москвичей Константин Тюкавин, забив гол в ворота противника на 33-й минуте.

Так «Динамо» набрало первые баллы в новом сезоне Российской Премьер-лиги, а «Ростов» начал чемпионат с домашнего поражения. В следующем туре москвичи сыграют с «Уфой», а ростовчане — с «Зенитом».

Новый тренер российской национальной сборной Карпин, комментируя свое назначение, поблагодарил РФС за оказанное доверие. Он пообещал сделать все, чтобы сборная России завоевала путевку на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре.