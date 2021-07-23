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Захарова поставила на место украинского журналиста, недовольного рекламой на ОИ-2020
Общество
Захарова поставила на место украинского журналиста, недовольного рекламой на ОИ-2020
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Москва, 23 июля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией ответила на возмущения украинского журналиста, связанные с трансляцией открытия Олимпиады-2020 на российском ТВ.

Украинский журналист, главред УНИАН Роман Цимбалюк, на своей странице в Facebook возмутился тем, что на российском Первом канале во время трансляции Олимпийских игр-2020 в Токио включили рекламу, когда проходила украинская сборная.

«А из какой страны была группа спортсменов без знамен, без гимна, без герба?» — решил с сарказмом добавить Цимбалюк, напомнив, что российские спортсмены в этом году выступят как сборная Олимпийского комитета России. Причем английское словосочетание Russian Olympic Committee сокращено до ROC.

В комментарии к посту Захарова не без иронии обратилась к журналисту, поинтересовавшись, разрешают ли украинцам смотреть за пределами страны русскоязычные каналы без языковой квоты.

«Ты же с таймером Первый канал смотришь: 30% программы на русском отсмотрел и чистосердечно выключаешь телевизор? Не верю, что в таком идеологическом запале ты безответственно относишься к закону о защите государственного языка», — добавила представитель МИД РФ.

Скрин переписки она показала в своем Telegram-канале, отметив, что это беседа с «много лет томящимся в тылу «агрессора» украинским журналистом Романом Цимбалюком».

Ранее инцидент с рекламой во время выхода украинских спортсменов прокомментировала пресс-служба Первого канала. Там подчеркнули, что в этом решении нет никакого политического подтекста — они выполняли коммерческие обязательства. Парад спортсменов на церемонии открытия Олимпиады длится около двух часов, и телевизионщики обязаны выдать определенное количество рекламы.

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Все новости / Общество / Захарова поставила на место украинского журналиста, недовольного рекламой на ОИ-2020
украина захарова первый канал цимбалюк олимпиада-2020
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