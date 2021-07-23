РФПИ анонсировал увеличение выпуска «Спутника V» в сентябре

Москва, 23 июля. Российский фонд прямых инвестиций работает над бесперебойностью поставок вакцины «Спутник V». Уже в сентябре должно произойти увеличение выпуска препарата.

РФПИ совместно с Министерством здравоохранения Аргентины работают над ускорением поставок препарата «Спутник V» в страну. Об этом говорится в заявлении фонда и ведомства. Речи об изменении условий или разрыве контракта с государством по вакцине не ведется.

«Мы верим, что решим все вопросы положительным образом, исполним взятые на себя обязательства», — говорится в тексте заявления.

Между тем в России наращиваются темпы производства препарата от коронавируса «Спутник Лайт». Благодаря этому будут расти и объемы поставок в регионы страны. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.