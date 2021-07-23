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Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП с грузовиком в Кызыле
Происшествия
Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП с грузовиком в Кызыле
inforeactor.ru  /  Карпова Екатерина

Кызыл, 23 июля. ДТП с участием легковушки и грузовика произошло в Кызыле. Жертвами аварии стали двое взрослых людей и один несовершеннолетний.

Авария произошла в 20:50 пятницы (16:50 по московскому времени) на круговой развязке при подъезде к Кызылу. Предварительно установлено, что у грузовика отказали тормоза, в результате чего он наехал на легковую Honda, уточнили в УГИБДД МВД по Республике Тува.

На месте происшествия скончался водитель иномарки и двое его пассажиров, одному из которых не было 18 лет. В больницу доставлены еще три человека: две женщины и ребенок. На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются обстоятельства и детали ДТП.

Смертельное ДТП с участием легковой машины и эвакуатора ранее произошло в Сочи. В результате аварии погибла женщина, вместе с ней в автомобиле находился ее семилетний сын.

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дтп тува кызыл
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