МИД России назвал дату новой консультации с США по контролю над вооружениями

Москва, 23 июля. Следующий раунд консультаций с США по стратегической стабильности и перспективам контроля над вооружениями пройдет 28 июля. Об этом сообщили в МИД России.

Известно, что встреча пройдет в рамках развития соглашений, которые были достигнуты президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом на женевском саммите. Новая встреча делегатов от РФ и Соединенных Штатов состоится также в Женеве.

Представитель российского МИД Мария Захарова ранее объяснила, по какому принципу в США формируются новые ограничительные меры против РФ. По ее словам, американской стороне не нужны факты для новых санкций.