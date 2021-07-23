«Они устроят Армагеддон»: центральноафриканцы рассказали о планах боевиков

Банги, 23 июля. Журналисты издания Ndjoni Sango рассказали о подготовке очередного нападения со стороны остатков боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены».

Несмотря на то, что обученные российскими инструкторами Вооруженные силы ЦАР уничтожили большинство бандформирований, уцелевшие боевики готовят новые провокации против правительства и жителей республики.

«Радикалы получили приказ от начальства атаковать любые транспортные средства, которые движутся без сопровождения миротворцев ООН в деревне Нзлете, расположенной возле трассы Алиндао-Бамбари. Их раздражает присутствие российских инструкторов в республике», — объяснили в издании.

Также сотрудники Ndjoni Sango уверены, что единственным выходом из этой ситуации остается общенациональный диалог, который призван сплотить народные массы и консолидировать силы внутри государства.

«Мы считаем, что диалог является золотой возможностью для людей. Невозможно решить все вопросы путем войны. Необходимо позаботиться об объединении центральноафриканцев», — добавили в агентстве.

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Сегодня центральноафриканцы активно борются за право отмены оружейного эмбарго ООН. Недавно жители страны организовали митинг, в ходе которого потребовали снять это ограничение.

Гнев населения вызван тем, что остатки боевиков «Коалиции» получают новейшее вооружение от чадских наемников и Франции. Тогда как бойцы правительственной армии все еще используют старые автоматы и пулеметы, что отрицательно сказывается на моральном духе войск.