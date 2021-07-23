Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 июля 22:58
22:52
Политика
Депутат Рады Верещук назвала цену «Северного потока — 2» для Украины
22:48
Шоу-бизнес
Павел Табаков объяснил, почему скрывает информацию о своей единственной дочери
22:46
Происшествия
Обильные дожди стали следствием выхода из берегов реки Дагомыс в Сочи
22:32
Общество
Оперштаб: число рейсов России с Белоруссией увеличится с 1 августа
22:17
Спорт
Команда нового тренера сборной России Карпина проиграла «Динамо» в первом туре РПЛ
22:15
Шоу-бизнес
«Есть улучшения»: менеджер МакSим сообщила первые хорошие новости
22:13
Происшествия
Прокуратура начала проверку по факту гибели 13-летнего мальчика в Боровичах
22:09
Политика
МИД России назвал дату новой консультации с США по контролю над вооружениями
22:05
Общество
РФПИ ускорит поставки российской вакцины «Спутник V» в Аргентину
22:01
Общество
Калининградцы сняли на видео смерч над Балтийским морем
Все новости

«Они устроят Армагеддон»: центральноафриканцы рассказали о планах боевиков
Весь мир
«Они устроят Армагеддон»: центральноафриканцы рассказали о планах боевиков
facebook.com  /  @ngrebadapm

Банги, 23 июля. Журналисты издания Ndjoni Sango рассказали о подготовке очередного нападения со стороны остатков боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены».

Несмотря на то, что обученные российскими инструкторами Вооруженные силы ЦАР уничтожили большинство бандформирований, уцелевшие боевики готовят новые провокации против правительства и жителей республики.

«Радикалы получили приказ от начальства атаковать любые транспортные средства, которые движутся без сопровождения миротворцев ООН в деревне Нзлете, расположенной возле трассы Алиндао-Бамбари. Их раздражает присутствие российских инструкторов в республике», — объяснили в издании.

Также сотрудники Ndjoni Sango уверены, что единственным выходом из этой ситуации остается общенациональный диалог, который призван сплотить народные массы и консолидировать силы внутри государства.

«Мы считаем, что диалог является золотой возможностью для людей. Невозможно решить все вопросы путем войны. Необходимо позаботиться об объединении центральноафриканцев», — добавили в агентстве.

«Они устроят Армагеддон»: центральноафриканцы рассказали о планах боевиков
facebook.com  / @Renaissance.cf

Сегодня центральноафриканцы активно борются за право отмены оружейного эмбарго ООН. Недавно жители страны организовали митинг, в ходе которого потребовали снять это ограничение.

Гнев населения вызван тем, что остатки боевиков «Коалиции» получают новейшее вооружение от чадских наемников и Франции. Тогда как бойцы правительственной армии все еще используют старые автоматы и пулеметы, что отрицательно сказывается на моральном духе войск.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / «Они устроят Армагеддон»: центральноафриканцы рассказали о планах боевиков
цар
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru