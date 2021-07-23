Губерниев призвал Карпина уволиться из «Ростова»

Москва, 23 июля. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что новому тренеру сборной России по футболу Валерию Карпину не следует совмещать две должности.

РФС ранее согласился с условиями Карпина и разрешил ему помимо сборной работать в ФК «Ростов», где он в настоящее время занимает должность наставника. Губерниев назвал это «странной историей».

«На короткой дистанции — может и сойдет, но после Нового года Валерию Георгиевичу точно надо выбирать! Очевидно, РФС угодил в цейтнот! Карпину — удачи и лучи поддержки, но из «Ростова» надо уходить!» — подчеркнул комментатор в своем Telegram-канале.

Карпин, комментируя свое назначение, поблагодарил РФС за оказанное доверие. Он пообещал сделать все, чтобы сборная России завоевала путевку на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре.