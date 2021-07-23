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Губерниев призвал Карпина уволиться из «Ростова»

  /   Обновлено: 23 июля 2021 21:27
Спорт
Губерниев призвал Карпина уволиться из «Ростова»
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 23 июля. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что новому тренеру сборной России по футболу Валерию Карпину не следует совмещать две должности.

РФС ранее согласился с условиями Карпина и разрешил ему помимо сборной работать в ФК «Ростов», где он в настоящее время занимает должность наставника. Губерниев назвал это «странной историей».

«На короткой дистанции — может и сойдет, но после Нового года Валерию Георгиевичу точно надо выбирать! Очевидно, РФС угодил в цейтнот! Карпину — удачи и лучи поддержки, но из «Ростова» надо уходить!» — подчеркнул комментатор в своем Telegram-канале.

Карпин, комментируя свое назначение, поблагодарил РФС за оказанное доверие. Он пообещал сделать все, чтобы сборная России завоевала путевку на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

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