Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 июля 22:58
22:57
Общество
Оперштаб: число рейсов России с Белоруссией увеличится с 1 августа
22:52
Политика
Депутат Рады Верещук назвала цену «Северного потока — 2» для Украины
22:48
Шоу-бизнес
Павел Табаков объяснил, почему скрывает информацию о своей единственной дочери
22:46
Происшествия
Обильные дожди стали следствием выхода из берегов реки Дагомыс в Сочи
22:17
Спорт
Команда нового тренера сборной России Карпина проиграла «Динамо» в первом туре РПЛ
22:15
Шоу-бизнес
«Есть улучшения»: менеджер МакSим сообщила первые хорошие новости
22:13
Происшествия
Прокуратура начала проверку по факту гибели 13-летнего мальчика в Боровичах
22:09
Политика
МИД России назвал дату новой консультации с США по контролю над вооружениями
22:05
Общество
РФПИ ускорит поставки российской вакцины «Спутник V» в Аргентину
22:01
Общество
Калининградцы сняли на видео смерч над Балтийским морем
Все новости

«Они — братья»: жители ЦАР назвали инструкторов из РФ ближайшими союзниками республики
Весь мир
«Они — братья»: жители ЦАР назвали инструкторов из РФ ближайшими союзниками республики
Global Look Press  /  © Ton Koene / ZUMAPRESS.com

Банги, 23 июля. Журналисты издания Le Potentiel Centrafricain поддержали отечественных инструкторов на фоне медиакампании против сотрудничества России и ЦАР.

Корреспонденты отметили, что специалисты из РФ сыграли решающую роль в борьбе вооруженных сил республики (FACA) с боевиками из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены».

«Присутствие российских инструкторов наносит ущерб враждебным силам ЦАР, которые желают дестабилизировать ситуацию в государстве. Сегодня центральноафриканцы могут заниматься повседневными делами во многом благодаря россиянам, которые обучили наших военнослужащих. Они — наши братья», — рассказали в агентстве.

Сотрудники организации заявили, что 21 июля провокаторы предлагали жителям города Босангоа деньги за клеветнические заявления в адрес россиян. В то же время в этом населенном пункте совсем недавно орудовали боевики, которые убивали и грабили мирных людей:

«Преступники «Коалиции» распространяли ложную информацию про деятельность россиян. Также они приписали им убийства восьми центральноафриканцев. Они пытаются дискредитировать наших ближайших союзников».

«Они — братья»: жители ЦАР назвали инструкторов из РФ ближайшими союзниками республики
Федеральное агентство новостей  / Александр Васильев

По данным СМИ, бандформирования хотели организовать демонстрацию против отечественных специалистов, чтобы возбудить волну ненависти к россиянам. Однако, согласно сообщению издания, они не смогли этого сделать.

«Боевики заплатили за организацию демонстрации против инструкторов. Но местные жители отказались верить в их пустые обвинения и не пришли на нее», — объяснили сотрудники информационного агентства.

Сегодня центральноафриканцы призывают ООН отменить эмбарго, запрещающее ЦАР приобретать оружие у иностранных государств. Народное недовольство обусловлено тем, что остатки поверженных бандформирований усилили активность в различных регионах страны, а недостаточная оснащенность правительственной армии мешает военнослужащим окончательно подавить деятельность радикалов.

Ранее жители республики вышли на демонстрацию и заявили, что подобные ограничения подрывают национальную безопасность.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / «Они — братья»: жители ЦАР назвали инструкторов из РФ ближайшими союзниками республики
цар
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru