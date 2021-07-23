«Они — братья»: жители ЦАР назвали инструкторов из РФ ближайшими союзниками республики

Банги, 23 июля. Журналисты издания Le Potentiel Centrafricain поддержали отечественных инструкторов на фоне медиакампании против сотрудничества России и ЦАР.
Корреспонденты отметили, что специалисты из РФ сыграли решающую роль в борьбе вооруженных сил республики (FACA) с боевиками из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены».
«Присутствие российских инструкторов наносит ущерб враждебным силам ЦАР, которые желают дестабилизировать ситуацию в государстве. Сегодня центральноафриканцы могут заниматься повседневными делами во многом благодаря россиянам, которые обучили наших военнослужащих. Они — наши братья», — рассказали в агентстве.
Сотрудники организации заявили, что 21 июля провокаторы предлагали жителям города Босангоа деньги за клеветнические заявления в адрес россиян. В то же время в этом населенном пункте совсем недавно орудовали боевики, которые убивали и грабили мирных людей:
«Преступники «Коалиции» распространяли ложную информацию про деятельность россиян. Также они приписали им убийства восьми центральноафриканцев. Они пытаются дискредитировать наших ближайших союзников».
По данным СМИ, бандформирования хотели организовать демонстрацию против отечественных специалистов, чтобы возбудить волну ненависти к россиянам. Однако, согласно сообщению издания, они не смогли этого сделать.
«Боевики заплатили за организацию демонстрации против инструкторов. Но местные жители отказались верить в их пустые обвинения и не пришли на нее», — объяснили сотрудники информационного агентства.
Сегодня центральноафриканцы призывают ООН отменить эмбарго, запрещающее ЦАР приобретать оружие у иностранных государств. Народное недовольство обусловлено тем, что остатки поверженных бандформирований усилили активность в различных регионах страны, а недостаточная оснащенность правительственной армии мешает военнослужащим окончательно подавить деятельность радикалов.
Ранее жители республики вышли на демонстрацию и заявили, что подобные ограничения подрывают национальную безопасность.