Банги, 23 июля. Журналисты издания Le Potentiel Centrafricain поддержали отечественных инструкторов на фоне медиакампании против сотрудничества России и ЦАР.

Корреспонденты отметили, что специалисты из РФ сыграли решающую роль в борьбе вооруженных сил республики (FACA) с боевиками из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены».

«Присутствие российских инструкторов наносит ущерб враждебным силам ЦАР, которые желают дестабилизировать ситуацию в государстве. Сегодня центральноафриканцы могут заниматься повседневными делами во многом благодаря россиянам, которые обучили наших военнослужащих. Они — наши братья», — рассказали в агентстве.

Сотрудники организации заявили, что 21 июля провокаторы предлагали жителям города Босангоа деньги за клеветнические заявления в адрес россиян. В то же время в этом населенном пункте совсем недавно орудовали боевики, которые убивали и грабили мирных людей:

«Преступники «Коалиции» распространяли ложную информацию про деятельность россиян. Также они приписали им убийства восьми центральноафриканцев. Они пытаются дискредитировать наших ближайших союзников».

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

По данным СМИ, бандформирования хотели организовать демонстрацию против отечественных специалистов, чтобы возбудить волну ненависти к россиянам. Однако, согласно сообщению издания, они не смогли этого сделать.

«Боевики заплатили за организацию демонстрации против инструкторов. Но местные жители отказались верить в их пустые обвинения и не пришли на нее», — объяснили сотрудники информационного агентства.

Сегодня центральноафриканцы призывают ООН отменить эмбарго, запрещающее ЦАР приобретать оружие у иностранных государств. Народное недовольство обусловлено тем, что остатки поверженных бандформирований усилили активность в различных регионах страны, а недостаточная оснащенность правительственной армии мешает военнослужащим окончательно подавить деятельность радикалов.

Ранее жители республики вышли на демонстрацию и заявили, что подобные ограничения подрывают национальную безопасность.