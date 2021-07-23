Суд ЮАР временно выпустил экс-президента Зуму из тюрьмы для участия в похоронах брата

Претория, 23 июля. Суд ЮАР временно освободил экс-главу государства Джейкоба Зуму для участия в похоронах брата.

Это стало возможным, так как место заключения бывшего президента находится недалеко от его поместья в Нкандле провинции Квазулу-Натал, где сегодня состоится церемония погребения усопшего.

Сообщается о том, что Майкл Зума умер в возрасте 77 лет после продолжительной болезни.

Ранее экс-главу государства обвинили в неуважение к суду и приговорили к 15 месяцам заключения: политик отказывался явиться на заседание по делу о финансовых махинациях.

Джейкоба Зуму подозревают в коррупции и краже денежных средств в особо крупных размерах, а также сокрытии доходов и изнасиловании.

Его заключение вызвало волну беспорядков по всей стране. Власти даже прибегли к помощи армии для разгона митингов, так как правоохранители не смогли утихомирить протестующих и потеряли контроль над ситуацией.

Недавно суд ЮАР удовлетворил ходатайство бывшего президента о переносе рассмотрения его дела на 10 августа.