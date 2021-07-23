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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек вместе появились на светской вечеринке
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек вместе появились на светской вечеринке
Global Look Press  /  KPA

Лос-Анджелес, 23 июля. Певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек перестали скрывать свои отношения и вместе появились на светском вечере. Позже в соцсетях были опубликованы совместные фото звезд.

Близкая подруга пары — актриса Лиа Ремини закатила шикарную вечеринку в честь своего дня рождения. Гостями торжества стали Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек. Они все время не отходили друг от друга, а перед камерой позировали только в обнимку.

Позже в Instagram-аккаунте Ремини появились несколько кадров с праздника. Одна из фотографий особенно растрогала фанатов. В кадре Дженнифер Лопес положила руку на грудь любимому мужчине. При этом, звезда выглядит как настоящая тигрица: дерзко смотрит в объектив камеры. Пользователи Сети шутливо отметили, что своим взглядом Дженнифер Лопес дала понять, что Аффлек — ее мужчина и никто не сможет его отобрать.

Источник в беседе с изданием E!News рассказал, что звезды уже связали друг с другом свой быт. Однако, по словам инсайдера, влюбленные не хотят спешить и речь о помолвке или свадьбе пока не идет.

«Помните, они были в такой ситуации и не хотят повторения. Они будут делать все, что в их силах, чтобы в этот раз все получилось. Они без ума друг от друга», — отметил знакомый артистов.

Недавно стало известно, что влюбленные решились на совместную покупку дома в Лос-Анджелесе. Предполагаемый особняк в районе Holmby Hills обойдется звездной парочке в 65 миллионов долларов.

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