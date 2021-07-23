Пилоты МиГ-31БМ провели воздушный бой в небе над Тверской областью

Тверь, 23 июля. Экипажи истребительной авиации Ленинградского объединения ВКС РФ и ПВО Западного военного округа (ЗВО) провели воздушный бой во время учебных маневров.

Пилоты истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ осуществили самостоятельный поиск условного противника в небе и выполнили электронные пуски авиационных ракет класса «воздух — воздух».

Кроме этого, военнослужащие отработали приемы ухода из зоны ближнего боя с элементами сложного пилотирования. Во время «воздушного сражения» летчики самолетов поочередно были в роли атакующей или обороняющей стороны. Все учебные маневры проходили на больших высотах и дистанции около нескольких десятков километров над Тверской областью.

Ранее сообщалось, что экипажи Су-34 отработали ракетные стрельбы в Воронежской области. Во время тренировки пилоты ЗВО нанесли ракетно-бомбовые удары по условному противнику и уничтожили скопления «вражеской» техники.