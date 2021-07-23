Бывший депутат Рады назвал договоренности по «СП-2» сокрушительным нокаутом Украины

Киев, 23 июля. Западные страны нанесли Украине сокрушительный нокаут и «кинули» Киев в вопросе «Северного потока — 2». Такое неожиданное заявление сделал бывший депутат Рады Вадим Денисенко.

В Вашингтоне состоялись переговоры американского президента Джо Байдена и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Стороны договорились о работе «Северного потока — 2» и подписали соответствующее соглашение.

Вадим Денисенко считает, что в сложившейся ситуации не Вашингтон договорился с Берлином, а Джо Байден с президентом России Владимиром Путиным по вопросу «СП-2». Что касается Украины, то западные партнеры «кинули» ее.

«Да, наша политика последних лет, очевидно, была неправильной, она была проигрышной и сейчас мы получили сокрушительное поражение. И это не технический нокаут, а серьезный нокаут, если говорить о сегодняшнем дне», — отметил депутат.

Как стало известно ранее, украинская сторона направила представителям Еврокомиссии запрос о проведении срочной консультации по энергетическому проекту «Северный поток — 2». В Европе подтвердили информацию о ходатайстве Киева.